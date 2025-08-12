Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные индексации пенсий

С 1 января 2025 года страховые выплаты работающих пенсионеров в России будут индексироваться с учетом ранее пропущенных индексаций. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
«В 2025 году прибавка рассчитывается от полной суммы пенсии, включая все ранее пропущенные индексации, даже если пенсионер продолжает работать. Такой подход увеличивает размер прибавки», — передает слова Гаврилова ТАСС.
Кроме того, отмечается, что индексация в 2025 году составила 9,5%, и ее применили к полной сумме — 36 351,59 рубля. В результате размер прибавки составил 3 453,4 рубля, и общая сумма к выплате с 2025 года — 22 981,34 рубля. При этом депутат подчеркнул, что даже с учетом новых правил пенсия работающих пенсионеров остается ниже выплат неработающих.
