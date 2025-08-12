Волочкова ответила на вопрос о возможности уехать из России

Анастасия Волочкова отказалась эмигрировать из России
Анастасия Волочкова назвала жизнь в России своим главным долгом
Анастасия Волочкова назвала жизнь в России своим главным долгом

Балерина Анастасия Волочкова категорически отвергла возможность переезда из России, заявив о «главном человеческом долге» жить на родине. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

“Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определенный патриотизм и главный человеческий долг — жить в России. Меня знают здесь абсолютно все, даже дети пяти лет — и мне есть что им дать. Они меня обожают и любят за искренность, за любовь к ним”, — подчеркнула артистка.

Бывшая прима показывает свою искренность и любовь к России искусством. Волочкова создала большое шоу «Одержимость», ради которого ей пришлось продать одну из своих квартир в связи с отсутствием инвесторов. И выступления проводятся бесплатно: «Приглашаю зрителей на благотворительной основе».

На днях балерина появилась на красной дорожке кинофестиваля «Антарес» с мужчиной в восточном одеянии, представив его как «шейха Аркади». По словам артистки шейх хотел похитить её в ОАЭ. Ранее URA.RU сообщало о  романе Анастасии Волочковой с олигархом Керимовым.

