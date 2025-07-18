Волочкова рассказала о романе с олигархом Керимовым

Мать Волочковой препятствовала роману дочери с Керимовым
© Служба новостей «URA.RU»
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Волочкова заявила, что их отношения с Керимовым портила ее мать
Волочкова заявила, что их отношения с Керимовым портила ее мать Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым и призналась, что ее мать препятствовала их роману. Об этом артистка сообщила в эфире шоу продюсера Геры Иващенко «Переговорка» на «Радио 1». По словам Волочковой, в период ее отношений с Керимовым мать часто приезжала к ним домой и вмешивалась в личную жизнь дочери.

«Как я вообще допускала тот факт, что мама вмешивалась в мои отношения с Сулейманом? Мы жили с Сулейманом в моей квартире. Она приезжала к нам из Петербурга. Не знаю, как это выдерживал Сулейман. Мама спала в гостиной на диване, а мы в спальне. Наутро мама говорила, мол, что вы там так громко? Соседей разбудите... Но это моя жизнь!» — рассказала Волочкова.

Балерина также отметила, что после того, как она стала более самостоятельной, мать переключила внимание на ее дочь Ариадну. По словам Волочковой, она не вмешивалась в эти отношения, считая это бесполезным. Позже, когда Ариадна выросла, она сама попросила бабушку не вмешиваться в личные вопросы. Волочкова подчеркнула, что поддерживает решение дочери.

В ходе интервью артистка затронула и другие сложные эпизоды из своей личной жизни. Она заявила, что часто сталкивалась с предательством со стороны близких людей, в частности — актера Никиты Джигурды. Волочкова обвинила его в публикации личного видео без ее разрешения и окончательно прекратила общение с артистом. Джигурда в ответ заявил, что ролик был частью творческого проекта и попал в интернет случайно.

Ранее заслуженная артистка России, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, почему не выходит замуж, пишет «Национальная служба новостей». Балерина подчеркнула, что для нее на первом месте в мужчинах стоят душевные качества и благородство, а не внешние данные. Именно по этой причине она до сих пор не вступила в брак.

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Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым и призналась, что ее мать препятствовала их роману. Об этом артистка сообщила в эфире шоу продюсера Геры Иващенко «Переговорка» на «Радио 1». По словам Волочковой, в период ее отношений с Керимовым мать часто приезжала к ним домой и вмешивалась в личную жизнь дочери. «Как я вообще допускала тот факт, что мама вмешивалась в мои отношения с Сулейманом? Мы жили с Сулейманом в моей квартире. Она приезжала к нам из Петербурга. Не знаю, как это выдерживал Сулейман. Мама спала в гостиной на диване, а мы в спальне. Наутро мама говорила, мол, что вы там так громко? Соседей разбудите... Но это моя жизнь!» — рассказала Волочкова. Балерина также отметила, что после того, как она стала более самостоятельной, мать переключила внимание на ее дочь Ариадну. По словам Волочковой, она не вмешивалась в эти отношения, считая это бесполезным. Позже, когда Ариадна выросла, она сама попросила бабушку не вмешиваться в личные вопросы. Волочкова подчеркнула, что поддерживает решение дочери. В ходе интервью артистка затронула и другие сложные эпизоды из своей личной жизни. Она заявила, что часто сталкивалась с предательством со стороны близких людей, в частности — актера Никиты Джигурды. Волочкова обвинила его в публикации личного видео без ее разрешения и окончательно прекратила общение с артистом. Джигурда в ответ заявил, что ролик был частью творческого проекта и попал в интернет случайно. Ранее заслуженная артистка России, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, почему не выходит замуж, пишет «Национальная служба новостей». Балерина подчеркнула, что для нее на первом месте в мужчинах стоят душевные качества и благородство, а не внешние данные. Именно по этой причине она до сих пор не вступила в брак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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