Волочкова рассказала о романе с олигархом Керимовым

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым и призналась, что ее мать препятствовала их роману. Об этом артистка сообщила в эфире шоу продюсера Геры Иващенко «Переговорка» на «Радио 1». По словам Волочковой, в период ее отношений с Керимовым мать часто приезжала к ним домой и вмешивалась в личную жизнь дочери.
«Как я вообще допускала тот факт, что мама вмешивалась в мои отношения с Сулейманом? Мы жили с Сулейманом в моей квартире. Она приезжала к нам из Петербурга. Не знаю, как это выдерживал Сулейман. Мама спала в гостиной на диване, а мы в спальне. Наутро мама говорила, мол, что вы там так громко? Соседей разбудите... Но это моя жизнь!» — рассказала Волочкова.
Балерина также отметила, что после того, как она стала более самостоятельной, мать переключила внимание на ее дочь Ариадну. По словам Волочковой, она не вмешивалась в эти отношения, считая это бесполезным. Позже, когда Ариадна выросла, она сама попросила бабушку не вмешиваться в личные вопросы. Волочкова подчеркнула, что поддерживает решение дочери.
В ходе интервью артистка затронула и другие сложные эпизоды из своей личной жизни. Она заявила, что часто сталкивалась с предательством со стороны близких людей, в частности — актера Никиты Джигурды. Волочкова обвинила его в публикации личного видео без ее разрешения и окончательно прекратила общение с артистом. Джигурда в ответ заявил, что ролик был частью творческого проекта и попал в интернет случайно.
Ранее заслуженная артистка России, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, почему не выходит замуж, пишет «Национальная служба новостей». Балерина подчеркнула, что для нее на первом месте в мужчинах стоят душевные качества и благородство, а не внешние данные. Именно по этой причине она до сих пор не вступила в брак.
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