11 августа 2025

Горожане изменят Генплан Кургана: чиновники объявили сбор лучших предложений

Чиновники Кургана планируют изменить Генплан города
Власти Кургана задумали изменить один из главных документов города
Власти Кургана задумали изменить один из главных документов города Фото:

В мэрии Кургана задумали изменить Генеральный план города. Это специальный документ, который есть у различных муниципалитетов. По нему определяется долгосрочная перспектива развития. Сейчас власти Кургана собирают предложения о том, какие изменения стоит внести. Об этом сообщается в постановлении мэрии.

«Жители и организации города могут направить свои предложения по изменению Генерального плана в течение 10 календарных дней с момента публикации постановления, то есть до 22 августа 2025 года. Предложения принимаются как лично, так и по электронной почте», — указано в постановлении. 

В документе также подробно указаны требования к предложениям. Каждый документ должен содержать:

  • Четкое описание предлагаемых изменений;
  • Обоснование необходимости этих изменений;
  • Подпись заявителя с указанием ФИО, адреса проживания, даты подготовки предложения и контактного телефона.

Сообщается, что департамент архитектуры, строительства и земельных отношений будет регистрировать и проверять поступившие предложения на соответствие техническим и градостроительным регламентам. После этого подготовленные материалы передадут на рассмотрение специальной комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города.

Ранее URA.RU писало, что новый мэр Кургана Антон Науменко задумал поменять систему, которая существует в администрации города уже несколько лет, со времен предшественника Андрея Потапова. Новый градоначальник хочет добиться контроля над подчиненными, которые сейчас выполняют поручения правительства без согласования с ним.

