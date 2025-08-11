Горожане изменят Генплан Кургана: чиновники объявили сбор лучших предложений

В мэрии Кургана задумали изменить Генеральный план города. Это специальный документ, который есть у различных муниципалитетов. По нему определяется долгосрочная перспектива развития. Сейчас власти Кургана собирают предложения о том, какие изменения стоит внести. Об этом сообщается в постановлении мэрии.
«Жители и организации города могут направить свои предложения по изменению Генерального плана в течение 10 календарных дней с момента публикации постановления, то есть до 22 августа 2025 года. Предложения принимаются как лично, так и по электронной почте», — указано в постановлении.
В документе также подробно указаны требования к предложениям. Каждый документ должен содержать:
- Четкое описание предлагаемых изменений;
- Обоснование необходимости этих изменений;
- Подпись заявителя с указанием ФИО, адреса проживания, даты подготовки предложения и контактного телефона.
Сообщается, что департамент архитектуры, строительства и земельных отношений будет регистрировать и проверять поступившие предложения на соответствие техническим и градостроительным регламентам. После этого подготовленные материалы передадут на рассмотрение специальной комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города.
Ранее URA.RU писало, что новый мэр Кургана Антон Науменко задумал поменять систему, которая существует в администрации города уже несколько лет, со времен предшественника Андрея Потапова. Новый градоначальник хочет добиться контроля над подчиненными, которые сейчас выполняют поручения правительства без согласования с ним.
