Туристы отказываются от путевок в санатории Пермского края

Отдыхающие стали реже выбирать для оздоровления пермские санатории. С января по июль 2025 года количество туристов в краевых здравницах сократилось на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сказано на сайте «Санатории-России.рф».
«Количество отдыхающих в санаториях Пермского края в течение полугода составило 75 тысяч человек. Это на 2,2% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Загруженность номерного фонда — 37%», — сообщили аналитики.
По количеству гостей санатории Пермского края заняли третье место в Приволжском федеральном округе, уступив только здравницам Башкортостана (102,2 тысячи человек) и Татарстана (77,8 тысячи человек). Среди всех регионов России пермские санатории заняли девятое место.
Ранее URA.RU рассказало, сколько стоят путевки в пермские здравницы. Места остались далеко не везде.
