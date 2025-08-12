ВС РФ ударили по украинскому учебному центру

Российские войска нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погиб один военнослужащий, еще более 20 получили ранения. Об этом пишут в соцсетях сухопутные войска Украины.
«Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений сухопутных войск вооруженных сил Украины... Известно об одном погибшем и 11 раненых... Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс», — сказано в сообщении telegram-канала.
Детальная информация о местонахождения учебного центра не раскрывается. В настоящий момент известно только о последствиях атаки для личного состава подразделения.
