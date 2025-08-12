ВС РФ ударили по украинскому учебному центру

Российские военные нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ

Российские войска нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погиб один военнослужащий, еще более 20 получили ранения. Об этом пишут в соцсетях сухопутные войска Украины.

«Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений сухопутных войск вооруженных сил Украины... Известно об одном погибшем и 11 раненых... Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс», — сказано в сообщении telegram-канала.

Детальная информация о местонахождения учебного центра не раскрывается. В настоящий момент известно только о последствиях атаки для личного состава подразделения.

