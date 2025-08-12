Турецкие курорты хотят отказаться от системы шведского стола

В Турции могут отказаться от all inclusive
В Турции могут отказаться от all inclusive

Власти Турции рассматривают возможность изменить формат шведского стола в отелях и ресторанах на систему «а-ля карт» для борьбы с избыточными пищевыми отходами. Об этом сообщает газета Sabah.

«При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система „все включено“ (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом „а-ля карт“ (a la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», — сказано в сообщении.

Отмечается, что инициатива связана с необходимостью сократить объемы пищевых отходов, которые ежегодно накапливаются в крупных гостиничных комплексах и ресторанах. Новая модель позволит более рационально использовать продукты питания и снизить нагрузку на отрасль переработки отходов.

