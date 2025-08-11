В Лангепасе полицейские накрыли точки нелегального игорного бизнеса в местном общепите. Силовики изъяли почти 20 игровых автоматов.
«В ходе проверок заведений общественного питания выявлены признаки организации незаконной игровой деятельности (статья 171.2 УК РФ). Изъято 17 игровых автоматов для проведения экспертизы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
Во время рейда полицейские также проверяли кафе, столовые и гостиницы в поисках нелегальных мигрантов. На некоторых иностранцев, а также на предпринимателя завели административные протоколы. «В рамках рейда выявлен факт демонстрации символики, схожей с символикой запрещенной экстремистской организации», — добавили в ведомстве.
