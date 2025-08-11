Ради Дня города перекроют более 10 дорог в Екатеринбурге: схема

Первые перекрытия начнутся уже в пятницу
новость из сюжетаДень города в Екатеринбурге в 2025 году
В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города с 15 августа до позднего вечера 16-го числа перекроют центральные улицы. Также ограничения коснутся квартала «Архангел Михаил» недалеко от ТРЦ «Мега». Подробнее о всех перекрытиях — в обзоре URA.RU.
Первые ограничения стартуют с 15 августа. Дело коснется следующих дорог:
- Архангела Михаила — от Репина до Архангела Михаила, 27 (с 20:00 15 августа до 06:00 18 августа) и от Архангела Михаила, 27 до Объездной дороги и Металлургов, 87 (с 6:00 16 августа до 00:01 18 августа);
- вокруг ККТ «Космос» — от Царской до Николая Никонова (с 00:01 15 августа до 23:59 16 августа);
- Воеводина — от Малышева до Ленина (с 06:00 15 августа до окончания праздничных мероприятий);
- 8 Марта и Бориса Ельцина — от Челюскинцев до Ленина (с 22:00 15 августа до 23:59 16 августа).
С 16 августа перекроют еще несколько центральных улиц. Речь идет о следующих дорогах:
- 8 Марта — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
- Горького — от Малышева до Пушкина (с 6:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
- Репина — от Зоологической до Светлореченской и от Светлореченской до Объездной дороги (с 06:00 16 августа до 01:00 17 августа);
- Ленина — от Московской до улицы Карла Либкнехта (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
- Пушкина — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
- Хохрякова — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
- Маршала Жукова — от Челюскинцев до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!