Ради Дня города перекроют более 10 дорог в Екатеринбурге: схема

В Екатеринбурге в преддверии Дня города дороги начнут перекрывать с 15 августа
В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города с 15 августа до позднего вечера 16-го числа перекроют центральные улицы. Также ограничения коснутся квартала «Архангел Михаил» недалеко от ТРЦ «Мега». Подробнее о всех перекрытиях — в обзоре URA.RU.

Первые ограничения стартуют с 15 августа. Дело коснется следующих дорог:

  • Архангела Михаила — от Репина до Архангела Михаила, 27 (с 20:00 15 августа до 06:00 18 августа) и от Архангела Михаила, 27 до Объездной дороги и Металлургов, 87 (с 6:00 16 августа до 00:01 18 августа);
  • вокруг ККТ «Космос» — от Царской до Николая Никонова (с 00:01 15 августа до 23:59 16 августа);
  • Воеводина — от Малышева до Ленина (с 06:00 15 августа до окончания праздничных мероприятий);
  • 8 Марта и Бориса Ельцина — от Челюскинцев до Ленина (с 22:00 15 августа до 23:59 16 августа).

С 16 августа перекроют еще несколько центральных улиц. Речь идет о следующих дорогах:

  • 8 Марта — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
  • Горького — от Малышева до Пушкина (с 6:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
  • Репина — от Зоологической до Светлореченской и от Светлореченской до Объездной дороги (с 06:00 16 августа до 01:00 17 августа);
  • Ленина — от Московской до улицы Карла Либкнехта (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
  • Пушкина — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
  • Хохрякова — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);
  • Маршала Жукова — от Челюскинцев до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий).

