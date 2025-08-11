Ради Дня города перекроют более 10 дорог в Екатеринбурге: схема

В Екатеринбурге в преддверии Дня города дороги начнут перекрывать с 15 августа

12 августа 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

Первые перекрытия начнутся уже в пятницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета День города в Екатеринбурге в 2025 году В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города с 15 августа до позднего вечера 16-го числа перекроют центральные улицы. Также ограничения коснутся квартала «Архангел Михаил» недалеко от ТРЦ «Мега». Подробнее о всех перекрытиях — в обзоре URA.RU. Первые ограничения стартуют с 15 августа. Дело коснется следующих дорог: Архангела Михаила — от Репина до Архангела Михаила, 27 (с 20:00 15 августа до 06:00 18 августа) и от Архангела Михаила, 27 до Объездной дороги и Металлургов, 87 (с 6:00 16 августа до 00:01 18 августа);

вокруг ККТ «Космос» — от Царской до Николая Никонова (с 00:01 15 августа до 23:59 16 августа);

Воеводина — от Малышева до Ленина (с 06:00 15 августа до окончания праздничных мероприятий);

8 Марта и Бориса Ельцина — от Челюскинцев до Ленина (с 22:00 15 августа до 23:59 16 августа). С 16 августа перекроют еще несколько центральных улиц. Речь идет о следующих дорогах: 8 Марта — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);

Горького — от Малышева до Пушкина (с 6:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);

Репина — от Зоологической до Светлореченской и от Светлореченской до Объездной дороги (с 06:00 16 августа до 01:00 17 августа);

Ленина — от Московской до улицы Карла Либкнехта (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);

Пушкина — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);

Хохрякова — от Малышева до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий);

Маршала Жукова — от Челюскинцев до Ленина (с 21:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города с 15 августа до позднего вечера 16-го числа перекроют центральные улицы. Также ограничения коснутся квартала «Архангел Михаил» недалеко от ТРЦ «Мега». Подробнее о всех перекрытиях — в обзоре URA.RU. Первые ограничения стартуют с 15 августа. Дело коснется следующих дорог: С 16 августа перекроют еще несколько центральных улиц. Речь идет о следующих дорогах: