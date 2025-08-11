Курганцы заметили град (архивное фото)
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Восточном районе Кургана 12 августа выпал большой град. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан».
«Град размером с виноград выпал в Восточном. Дожди, кстати, обещают каждый день до 19 августа», — подчеркнули в tg-канале. К посту прикреплено видео, на котором идет дождь и сыпется град.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане неделя будет дождливая и пасмурная. Наибольшая вероятность дождей будет 13 и 14 августа.
