11 августа 2025

Град размером с виноград выпал в Восточном районе Кургана. Видео

Курганцы заметили град (архивное фото)
Курганцы заметили град (архивное фото)
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Восточном районе Кургана 12 августа выпал большой град. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан».

«Град размером с виноград выпал в Восточном. Дожди, кстати, обещают каждый день до 19 августа», — подчеркнули в tg-канале. К посту прикреплено видео, на котором идет дождь и сыпется град.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане неделя будет дождливая и пасмурная. Наибольшая вероятность дождей будет 13 и 14 августа.

