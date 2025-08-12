В России названа точная цифра терактов за 2025 год
За 2025 год силовые органы пресекли 172 теракта на территории России. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Также в структуре отметили, сто среди предотвращенных покушений 18 совершено мигрантами. Нелегальных рабочих при этом задержано 290.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!