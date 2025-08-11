11 августа 2025

В Нижневартовске на несколько дней перекроют главную улицу. Карта

В Нижневартовске перекроют дорогу на улице Мира
В Нижневартовске перекроют дорогу на улице Мира

В Нижневартовске (ХМАО) перекроют часть улицы Мира. Дорожники будут ремонтировать проезжую часть с 13 по 15 августа.

«Подрядная организация АО „ГК „Северавтодор“ в рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги на улице Мира (от улицы Маршала Жукова до улицы Кузоваткина) планирует приступить к работам по устройству верхнего слоя из асфальтобетонной смеси“, — говорится в telegram-канале мэрии города. Ремонтировать дорогу будут с 8:00 до 20:00.

Дорожники будут полностью перекрывать движение в зоне работ для машин. Но общественный транспорт сможет проезжать.

Дорогу будут перекрывать с 13 по 15 августа
Дорогу будут перекрывать с 13 по 15 августа
Фото:

