В Нижневартовске перекроют дорогу на улице Мира
В Нижневартовске (ХМАО) перекроют часть улицы Мира. Дорожники будут ремонтировать проезжую часть с 13 по 15 августа.
«Подрядная организация АО „ГК „Северавтодор“ в рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги на улице Мира (от улицы Маршала Жукова до улицы Кузоваткина) планирует приступить к работам по устройству верхнего слоя из асфальтобетонной смеси“, — говорится в telegram-канале мэрии города. Ремонтировать дорогу будут с 8:00 до 20:00.
Дорожники будут полностью перекрывать движение в зоне работ для машин. Но общественный транспорт сможет проезжать.
Дорогу будут перекрывать с 13 по 15 августа
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!