Челябинец призывал к теракту, его осудили на шесть лет. Видео

Челябинца отправили в колонию
Челябинца отправили в колонию

Житель Челябинской области получил шесть лет колонии за призывы к теракту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным жителя региона по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрирования сайтов на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Челябинец был задержан сотрудниками УФСБ по региону в августе 2024 года. Было установлено, что он являлся сторонником запрещенной террористической организации, а также активным участником оппозиционных интернет-сообществ. В интернет он призывал пользователей к террору в отношении представителей органов власти.

«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, а также распространение террористической идеологии являются общественно-опасными деяниями и влекут суровую уголовную ответственность. Указанная выше статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы», — напомнили в пресс-службе УФСБ по региону.

