Более десяти иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, погибли в результате удара по учебному лагерю возле города Кропивницкий в Кировоградской области. Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на украинских военных и наемников.
«По меньшей мере дюжина иностранных наемников, служивших в вооруженных силах Украины, были уничтожены в конце прошлого месяца, когда ракета попала в столовую учебного лагеря», — отмечается в статье New York Times. Один из американских наемников рассказал, что лично видел не менее 15 погибших и более 100 раненых.
Солдаты, опрошенные журналистами, уточнили, что среди жертв есть выходцы из США, Колумбии, Дании и Тайваня. По их словам, удар пришелся по месту базирования международных подразделений, многие из которых готовились к отправке на передовую.
При этом Минобороны РФ за последний месяц не сообщало о нанесении ударов по объектам в Кировоградской области. Украинские СМИ 21 июля публиковали сообщения о взрыве в районе Кропивницкого.
Ранее российское военное ведомство неоднократно заявляло о присутствии иностранных наемников на территории Украины, подчеркивая, что они используются киевскими властями для участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отправка иностранных боевиков закрепляет за западными странами статус стороны конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что некоторые государства направляют своих профессиональных военных под видом добровольцев.
