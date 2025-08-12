«Водил по ресторанам»: подробности о брокере, которого подозревают в совращении школьниц в Екатеринбурге

Екатеринбургский брокер водил школьниц по ресторанам и совращал
Мужчина обещал девочкам красивую жизнь и совращал
Мужчина обещал девочкам красивую жизнь и совращал

В Екатеринбурге брокер, которого задержали по подозрению в совращении 14-летней школьницы, водил ее с подругами в ресторан. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали друзья потерпевшей.

«Мужчина общался с 14-летней девочкой около двух месяцев. Водил ее и ее подруг в рестораны и прочие заведения. А потом приглашал к себе в квартиру», — сказал первый собеседник агентства.

По словам второго, 29 июля брокер позвал школьницу и ее 13-летнюю подругу к себе. Там, по предварительным данным, он напоил одну из них и занялся с ней сексом. «Вторая снимала видео, которое позже нашла мама [потерпевшей]», — добавил собеседник.

«Еще говорят, что девочки якобы разводили его на деньги. Выклянчивали их у него», — заключил знакомый.

По данным URA.RU, мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОП-5 вместе со следователями СКР. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.

