В Екатеринбурге брокер, которого задержали по подозрению в совращении 14-летней школьницы, водил ее с подругами в ресторан. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали друзья потерпевшей.
«Мужчина общался с 14-летней девочкой около двух месяцев. Водил ее и ее подруг в рестораны и прочие заведения. А потом приглашал к себе в квартиру», — сказал первый собеседник агентства.
По словам второго, 29 июля брокер позвал школьницу и ее 13-летнюю подругу к себе. Там, по предварительным данным, он напоил одну из них и занялся с ней сексом. «Вторая снимала видео, которое позже нашла мама [потерпевшей]», — добавил собеседник.
«Еще говорят, что девочки якобы разводили его на деньги. Выклянчивали их у него», — заключил знакомый.
По данным URA.RU, мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОП-5 вместе со следователями СКР. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.
