В Тюменской области назвали нового руководителя центра «Мой бизнес»

В Тюменской области центр «Мой бизнес» возглавила Мария Покалюхина
Пост руководителя ранее занимала Ильяна Багишева
Пост руководителя ранее занимала Ильяна Багишева

В Тюменской области Мария Покалюхина назначена руководителем центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Мария Покалюхина возглавила центр „Мой бизнес“ Тюменской области. Ранее она руководила отделом Гарантийного фонда Инвестиционного агентства региона», — говорится в сообщении инфоцентра правительства.

Центр считается ключевым институтом поддержки малого и среднего бизнеса. Пост руководителя ранее занимала экс-глава депэкономики Нижневартовска Ильяна Багишева. 

