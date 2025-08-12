В Тюменской области назвали нового руководителя центра «Мой бизнес»

Пост руководителя ранее занимала Ильяна Багишева
В Тюменской области Мария Покалюхина назначена руководителем центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Мария Покалюхина возглавила центр „Мой бизнес“ Тюменской области. Ранее она руководила отделом Гарантийного фонда Инвестиционного агентства региона», — говорится в сообщении инфоцентра правительства.
Центр считается ключевым институтом поддержки малого и среднего бизнеса. Пост руководителя ранее занимала экс-глава депэкономики Нижневартовска Ильяна Багишева.
