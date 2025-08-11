11 августа 2025

Мэрия Сургута ответила на претензии речпорта из-за проезда

Речпорт Сургута пытается ограничить проезд с 2022 года
Речпорт Сургута пытается ограничить проезд с 2022 года Фото:

В администрации Сургута заявили, что проход и проезд транспорта к зданию муниципального предприятия «Городские тепловые сети» через территорию городского речного порта соответствует требованиям безопасности. Сейчас речпорт пытается через суд ограничить доступ по своей земле.

«Проход и проезд к зданию ЦТП-88 возможен только через смежный участок сургутского речпорта. Суд определил, что это оптимальный вариант доступа, а движение не нарушает требований безопасности. Планируется ежедневный проход до десяти человек, однако в отдельных случаях может потребоваться больше персонала и техники», — сообщили URA.RU в мэрии.

Там уточнили, что с 2003 по 2019 год речпорт беспрепятственно пропускал работников «Городских тепловых сетей» по согласованному списку. С 2021 года доступ прекратили, несмотря на неоднократные обращения о заключении соглашения на установление сервитута.

«К согласию прийти не удалось. „Городские тепловые сети“ обратились в суд с требованием установить право ограниченного пользования участком», — добавили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что речпорт Сургута через суд добивается ограничения проезда по своей территории. Предприятие выиграло дело в Арбитражном суде Югры, который отказал в установлении сервитута. Однако мэрия подала апелляцию, и городской суд разрешил круглосуточный доступ к зданию «Городских тепловых сетей».

