Мэрия Сургута ответила на претензии речпорта из-за проезда

В администрации Сургута заявили, что проход и проезд транспорта к зданию муниципального предприятия «Городские тепловые сети» через территорию городского речного порта соответствует требованиям безопасности. Сейчас речпорт пытается через суд ограничить доступ по своей земле.
«Проход и проезд к зданию ЦТП-88 возможен только через смежный участок сургутского речпорта. Суд определил, что это оптимальный вариант доступа, а движение не нарушает требований безопасности. Планируется ежедневный проход до десяти человек, однако в отдельных случаях может потребоваться больше персонала и техники», — сообщили URA.RU в мэрии.
Там уточнили, что с 2003 по 2019 год речпорт беспрепятственно пропускал работников «Городских тепловых сетей» по согласованному списку. С 2021 года доступ прекратили, несмотря на неоднократные обращения о заключении соглашения на установление сервитута.
«К согласию прийти не удалось. „Городские тепловые сети“ обратились в суд с требованием установить право ограниченного пользования участком», — добавили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что речпорт Сургута через суд добивается ограничения проезда по своей территории. Предприятие выиграло дело в Арбитражном суде Югры, который отказал в установлении сервитута. Однако мэрия подала апелляцию, и городской суд разрешил круглосуточный доступ к зданию «Городских тепловых сетей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!