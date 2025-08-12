Блогер с 4,1 млн подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и телеведущий Роман Каграманов прилетел в Екатеринбург. Знаменитость случайно увидел читатель URA.RU.
«Шел по Плотинке и увидел скопление людей. Оказалось, что это Роман Каграманов проводит опрос», — поделился очевидец. Судя по всему, блогер снимает какое-то шоу, а также намерен погулять по Ельцин Центру и выпить там кофе.
Также сутки назад Каграманов поделился, что добирался до Урала он с трудом. «Мы должны были сегодня вылетать в одно прекрасное место. Мы приехали в аэропорт, дали паспорта, нам дали билеты и сказали: „Ой, а у вас рейс задержали до 16:15“. Почему нельзя заранее сказать, на почту написать, матери позвонить», — иронизирует шоумен.
Каграманов известен как участник проектов «Новая звезда» и «Песни-2», ведущий шоу «Мистер Х», «Сердце Ивлеевой», «Сердце Клавы», «Богиня свиданий». Также Роман — автор песен «Влюбленный в тебя», «Останусь» и «Ампутация сердца».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!