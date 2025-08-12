В Екатеринбурге торговые центры начали распродавать сезонные товары со скидками до 75%, во многих витринах появились красные плакаты, сообщающие о выгоде. Корреспондент URA.RU прошелся среди магазинов.
В ТЦ «Парк Хаус» скидки замечены на обувь и одежду. В ТРЦ «Гринвич» распродают сумки, одежду, аксессуары. В торговом центре «Пассаж» по низким ценам можно купить ювелирные изделия. Некоторые магазины снизили цены на купальники, а кое-где ввели скидки на косметику и парфюмерию. Торговый центр «Успенский» предлагает дешево приобрести обувь, например, в одном из бутиков на вторую пару действует акция до -50% от цены.
На полках представлены футболки за 299 рублей, кеды за 599 рублей. В лавке с православной атрибутики продают ложки за 9300 рублей вместо 21 927 рублей.
