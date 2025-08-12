Когда и как правильно собирать морковь: советы садовода

Морковь собирают в разные сроки в зависимости от сорта и региона произрастания. Уборку проводят аккуратно, чтобы не повредить корнеплоды. Также важно правильно хранить морковь, чтобы она не сгнила. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, как и когда правильно собирать морковь, как ее хранить и что делать с грядками после сборки урожая.
Когда собирать морковь в разных регионах России
- Средняя полоса с умеренным климатом (Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области и другие). Морковь среднеспелых сортов в этих районах можно убирать в начале сентября, а в конце месяца подойдет срок позднеспелых овощей.
- Урал и Сибирь. Корнеплоды со средним сроком созревания можно выкапывать в середине сентября, позднеспелые — на 2–3 недели позднее.
- Южные регионы (республика Крым, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская область и другие. Благодаря длинному лету и высокой температуре среднеспелая морковь на Юге созревает к концу августа, а в сентябре можно снимать урожай поздних сортов.
Как правильно собирать морковь
По словам Светланы Самойловой, срок уборки моркови в средней полосе России (Московская область) обычно выпадает на бабье лето, примерно, на середину — вторую декаду сентября. Для сбора урожая садовод советует дождаться сухих солнечных дней. По ее словам, корнеплоды лучше вытаскивать, если теплая и сухая погода держится несколько дней. Если морковь сеяли в мае, то ее нужно собирать в сентябре. Морковь июньского посева убирают в октябре перед заморозками.
"По традиции, сею морковь в июне и убираю в конце октября, накрыв нетканым материалом вместе с дайконом перед первыми заморозками, чтобы морковь дозревала. Под укрытием морковь оставляю до похолодания в -6 градусов. Без укрытия морковь выдерживает заморозки до -2 градусов. В этот период ботва прикроет корнеплоды", — рассказала специалист.
Самойлова отметила, что не стоит торопиться с уборкой моркови, к примеру, в середине августа, когда еще стоит жаркая погода. Корнеплоды окажутся распаренным и будут плохо храниться.
Как получить крупную морковь
Для получения крупной моркови садовод советует в середине августа подкармливать растения гуматом калия. В начале сентября можно подкормить овощи комплексным минеральным удобрением в жидком виде.
"Перед заморозками в -2 градуса важно накрывать грядку нетканым материалом, а сверху — пленкой. Так держать нужно до момента уборки", — рассказала специалист.
Как понять, что морковь созрела
Определить, что морковь созрела, можно по внешним признакам и срокам уборки. У созревшей моркови появляются пожелтевшие 2–3 нижних листья ботвы. При этом верхние листья должны оставаться зелеными и сочными. О созревании плода также говорит диаметр «плечиков», достигший сортового размера.
Нужно аккуратно разрыхлить землю у основания ботвы и, если диаметр верхней части корнеплода соответствует заявленному для сорта (обычно 2–5 см), морковь готова к уборке. Появление тонких белых корешков также говорит о созревании. Их появление означает, что корнеплод завершил активный рост и начал готовиться к зимовке.
Что делать перед сборкой моркови: поливы, подкормка, окучивание
- За две недели до сбора урожая рекомендуется прекратить полив, чтобы предотвратить растрескивание моркови. Поврежденные корнеплоды хуже хранятся и подвержены гниению;
- За две недели следует отказаться от внесения подкормок, так как растения не успеют усвоить питательные вещества;
- Окучить морковь за пару недель до уборки урожая, чтобы прикрыть плечики корнеплодов грунтом или мульчей. Иначе верхушки морковин будут зелеными;
- Прорыхлить грядки за пару недель до уборки урожая.
Как хранить морковь
После выкопки моркови Светлана Самойлова советует срезать ботву секатором, ножом или открутить. Далее морковь убирают на хранение.
"У меня нет погреба, сразу складываю в мешки из-под сахара и вставляю их в большие полиэтиленовые. Обязательно оставляю в мешках продухи, то есть не завязываю. Храню на лоджии при температуре +2-4 градуса, включая обогреватель в морозы", — рассказала садовод. Если морковь начала гнить во время хранения, эксперт советует избавиться от сгнивших участков, разрезать овощ на кусочки и заморозить.
Что делать с грядками после сбора моркови
По словам садовода, после уборки моркови важно очистить грядки от растительных остатков. При уборке урожая в сентябре эксперт советует посеять на них сидераты. Это растения, которые выращивают не для сбора урожая, а для улучшения состояния почвы. Их называют «зеленым удобрением». Среди них — бобовые, злаковые, крестоцветные. По словам Светланы Самойловой, самый быстрорастущий вариант — горчица. В следующем году на этих грядках можно сажать любые культуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.