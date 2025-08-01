Когда собирать лук и зачем плести луковые косы: советы садовода

Садовод Самойлова: лук можно собирать, если корневая шейка стала мягкой
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Лук нужно собирать аккуратно, чтобы не повредить луковые перья
Лук нужно собирать аккуратно, чтобы не повредить луковые перья Фото:

Лук — один из самых распространенных овощей среди огородников. И это не удивительно, так как лук используют в большинстве рецептах при приготовлении самых разных блюд. Однако вырастить хороший урожай репчатого лука — не самое сложное. Главное — его вовремя собрать и правильно подготовить к хранению. О том, когда лук готов к сбору, как его сушить и как плести луковые косы для хранения овоща — в материале URA.RU. 

Где растет лук и когда его собирают 

Лук репчатый выращивают повсеместно в России, даже за полярным кругом. Наиболее благоприятны для этого южные и центральные районы.

Когда собирают лук:

  • Юг России: в середине июня - в начале июля.
  • Центральная полоса: июль — август.
  • Урал и Сибирь: июль — август.

Точное время зависит от погодных условий: засушливое лето ускоряет созревание, а затяжные дожди могут его замедлить. Например, в Московской области ранние сорта убирают в 20–25 июля, средние — в 25–30 июля, поздние — в 1–10 августа.

Лук созрел, если корневая шейка стала мягкой
Лук созрел, если корневая шейка стала мягкой
Фото:

Когда собирать лук

Одним из первых признаков созревания лука является пожелтение и полегание перьев — зеленых стеблей. Зеленый цвет постепенно сменяется желтым, начиная с кончиков, рассказала URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова. Однако, по ее словам, этот факт не всегда указывает на созревание. 

«Бывает так, что уже с конца июня луковое перо полегло от дождей или сильного ветра. Но это не всегда значит, что репчатая головка созрела и готова к выдергиванию. О созревании лука, в первую очередь, подскажет корневая шейка. Это место соединения луковицы и лукового пера, и оно расположено у самой земли», — сообщила эксперт. 

По ее словам, при созревшей луковице корневая шейка становится мягкой и плоской. В этом случае уже можно выдергивать лук. Делать это садовод рекомендует аккуратно, не повреждая луковые перья, чтобы в дальнейшем поучились красивые луковые косы.

«В идеале перед уборкой лука должно быть 3-4 солнечных дня, чтобы просохла почва и сами луковицы были сухими. При выдергивании нужно аккуратно обращаться с перьями. Стараюсь не повредить их, и после выдергивания ровно выкладываю на сушку», — рассказала специалист. 

Как сушить лук

После того, как луковицы вытянули из земли, садовод рекомендует оставить их на почве на 2-3 дня для просыхания. «Желательно, чтобы это были солнечные дни. Тогда лук успеет высохнуть. В это время можно несколько раз перевернуть его, чтобы солнце грело лук с разных сторон», — рассказала садовод.

Лук после сборки нужно высушить
Лук после сборки нужно высушить
Фото:

По словам Светланы Самойловой, в южных регионах оставлять лук высыхать на земле не желательно, так как солнце может оставлять ожоги на шелухе и даже на репке. В остальных регионах достаточно, чтобы было солнечно и не дождливо.

«Через пару дней пребывания лука на грядке убираю его на балкон на клеенку. Там он сохнет около месяца. Затем плету красивые луковые косы и выношу их на улицу, где они висят еще в течение месяца», — рассказала садовод.

Как и зачем плести луковые косы

Лук заплетают в косы, чтобы как можно дольше сохранить его свежесть. В отличие от хранения в ящиках или мешках, в этом случае обеспечивается свободная циркуляция воздуха, чтобы не образовалась плесень и гниль. Также своевременно обнаруживаются признаки болезней и экономится место, так как косы подвешивают в любом удобном месте. «Перо должно стать сухим, но не обламываться. Потом немного рукой снять осыпающуюся шелуху с луковицы и пера, а дальше плести как обычную косу», — рассказывает садовод.

Схема плетения луковой косы
Схема плетения луковой косы
Фото:

Простой способ плетения луковой косы от садовода

  1. Прочный шпагат складываем в три раза, получая три нити в одну длину. Его длина будет зависеть от того, сколько лука вы планируете использовать. Как правило, в сложенном виде получается примерно более 50 см.
  2. Завязываем на одном конце веревки узелок.
  3. Оборачиваем этот конец веревки вокруг шейки одного лука, делая петельку.
  4. Далее действуем по той же системе, как завязываем косичку на волосах.
  5. Разделяем три нити, как при завязывании кос. К каждой из них прикладываем по головке лука и проплетаем с нитями луковые перья, как косы.
  6. Проплетаем несколько рядов и снова добавляем луковицу. Вплетаем ее в «луковые косы» и так далее.

Что посадить на свободные грядки

После сбора урожая лука лучше не оставлять грядки незасеянными, так как это негативно сказывается на состоянии почвы. Пустые участки быстро зарастают сорняками, а регулярная прополка приводит к истощению земли. 

Специалист рекомендует посеять осенние сидераты, например, белую горчицу или рапс. Они успеют дать хорошую зеленую массу, а зеленые удобрения сделают грунт плодородным. Кроме того, на освободившихся грядках можно высеять зелень, морковь, свеклу или горох. Эти растения успеют созреть и дать урожай до наступления холодов.

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Лук — один из самых распространенных овощей среди огородников. И это не удивительно, так как лук используют в большинстве рецептах при приготовлении самых разных блюд. Однако вырастить хороший урожай репчатого лука — не самое сложное. Главное — его вовремя собрать и правильно подготовить к хранению. О том, когда лук готов к сбору, как его сушить и как плести луковые косы для хранения овоща — в материале URA.RU.  Где растет лук и когда его собирают  Лук репчатый выращивают повсеместно в России, даже за полярным кругом. Наиболее благоприятны для этого южные и центральные районы. Когда собирают лук: Точное время зависит от погодных условий: засушливое лето ускоряет созревание, а затяжные дожди могут его замедлить. Например, в Московской области ранние сорта убирают в 20–25 июля, средние — в 25–30 июля, поздние — в 1–10 августа. Когда собирать лук Одним из первых признаков созревания лука является пожелтение и полегание перьев — зеленых стеблей. Зеленый цвет постепенно сменяется желтым, начиная с кончиков, рассказала URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова. Однако, по ее словам, этот факт не всегда указывает на созревание.  «Бывает так, что уже с конца июня луковое перо полегло от дождей или сильного ветра. Но это не всегда значит, что репчатая головка созрела и готова к выдергиванию. О созревании лука, в первую очередь, подскажет корневая шейка. Это место соединения луковицы и лукового пера, и оно расположено у самой земли», — сообщила эксперт.  По ее словам, при созревшей луковице корневая шейка становится мягкой и плоской. В этом случае уже можно выдергивать лук. Делать это садовод рекомендует аккуратно, не повреждая луковые перья, чтобы в дальнейшем поучились красивые луковые косы. «В идеале перед уборкой лука должно быть 3-4 солнечных дня, чтобы просохла почва и сами луковицы были сухими. При выдергивании нужно аккуратно обращаться с перьями. Стараюсь не повредить их, и после выдергивания ровно выкладываю на сушку», — рассказала специалист.  Как сушить лук После того, как луковицы вытянули из земли, садовод рекомендует оставить их на почве на 2-3 дня для просыхания. «Желательно, чтобы это были солнечные дни. Тогда лук успеет высохнуть. В это время можно несколько раз перевернуть его, чтобы солнце грело лук с разных сторон», — рассказала садовод. По словам Светланы Самойловой, в южных регионах оставлять лук высыхать на земле не желательно, так как солнце может оставлять ожоги на шелухе и даже на репке. В остальных регионах достаточно, чтобы было солнечно и не дождливо. «Через пару дней пребывания лука на грядке убираю его на балкон на клеенку. Там он сохнет около месяца. Затем плету красивые луковые косы и выношу их на улицу, где они висят еще в течение месяца», — рассказала садовод. Как и зачем плести луковые косы Лук заплетают в косы, чтобы как можно дольше сохранить его свежесть. В отличие от хранения в ящиках или мешках, в этом случае обеспечивается свободная циркуляция воздуха, чтобы не образовалась плесень и гниль. Также своевременно обнаруживаются признаки болезней и экономится место, так как косы подвешивают в любом удобном месте. «Перо должно стать сухим, но не обламываться. Потом немного рукой снять осыпающуюся шелуху с луковицы и пера, а дальше плести как обычную косу», — рассказывает садовод. Простой способ плетения луковой косы от садовода Что посадить на свободные грядки После сбора урожая лука лучше не оставлять грядки незасеянными, так как это негативно сказывается на состоянии почвы. Пустые участки быстро зарастают сорняками, а регулярная прополка приводит к истощению земли.  Специалист рекомендует посеять осенние сидераты, например, белую горчицу или рапс. Они успеют дать хорошую зеленую массу, а зеленые удобрения сделают грунт плодородным. Кроме того, на освободившихся грядках можно высеять зелень, морковь, свеклу или горох. Эти растения успеют созреть и дать урожай до наступления холодов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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