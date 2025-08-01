Когда собирать лук и зачем плести луковые косы: советы садовода

Лук — один из самых распространенных овощей среди огородников. И это не удивительно, так как лук используют в большинстве рецептах при приготовлении самых разных блюд. Однако вырастить хороший урожай репчатого лука — не самое сложное. Главное — его вовремя собрать и правильно подготовить к хранению. О том, когда лук готов к сбору, как его сушить и как плести луковые косы для хранения овоща — в материале URA.RU.
Где растет лук и когда его собирают
Лук репчатый выращивают повсеместно в России, даже за полярным кругом. Наиболее благоприятны для этого южные и центральные районы.
Когда собирают лук:
- Юг России: в середине июня - в начале июля.
- Центральная полоса: июль — август.
- Урал и Сибирь: июль — август.
Точное время зависит от погодных условий: засушливое лето ускоряет созревание, а затяжные дожди могут его замедлить. Например, в Московской области ранние сорта убирают в 20–25 июля, средние — в 25–30 июля, поздние — в 1–10 августа.
Когда собирать лук
Одним из первых признаков созревания лука является пожелтение и полегание перьев — зеленых стеблей. Зеленый цвет постепенно сменяется желтым, начиная с кончиков, рассказала URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова. Однако, по ее словам, этот факт не всегда указывает на созревание.
«Бывает так, что уже с конца июня луковое перо полегло от дождей или сильного ветра. Но это не всегда значит, что репчатая головка созрела и готова к выдергиванию. О созревании лука, в первую очередь, подскажет корневая шейка. Это место соединения луковицы и лукового пера, и оно расположено у самой земли», — сообщила эксперт.
По ее словам, при созревшей луковице корневая шейка становится мягкой и плоской. В этом случае уже можно выдергивать лук. Делать это садовод рекомендует аккуратно, не повреждая луковые перья, чтобы в дальнейшем поучились красивые луковые косы.
«В идеале перед уборкой лука должно быть 3-4 солнечных дня, чтобы просохла почва и сами луковицы были сухими. При выдергивании нужно аккуратно обращаться с перьями. Стараюсь не повредить их, и после выдергивания ровно выкладываю на сушку», — рассказала специалист.
Как сушить лук
После того, как луковицы вытянули из земли, садовод рекомендует оставить их на почве на 2-3 дня для просыхания. «Желательно, чтобы это были солнечные дни. Тогда лук успеет высохнуть. В это время можно несколько раз перевернуть его, чтобы солнце грело лук с разных сторон», — рассказала садовод.
По словам Светланы Самойловой, в южных регионах оставлять лук высыхать на земле не желательно, так как солнце может оставлять ожоги на шелухе и даже на репке. В остальных регионах достаточно, чтобы было солнечно и не дождливо.
«Через пару дней пребывания лука на грядке убираю его на балкон на клеенку. Там он сохнет около месяца. Затем плету красивые луковые косы и выношу их на улицу, где они висят еще в течение месяца», — рассказала садовод.
Как и зачем плести луковые косы
Лук заплетают в косы, чтобы как можно дольше сохранить его свежесть. В отличие от хранения в ящиках или мешках, в этом случае обеспечивается свободная циркуляция воздуха, чтобы не образовалась плесень и гниль. Также своевременно обнаруживаются признаки болезней и экономится место, так как косы подвешивают в любом удобном месте. «Перо должно стать сухим, но не обламываться. Потом немного рукой снять осыпающуюся шелуху с луковицы и пера, а дальше плести как обычную косу», — рассказывает садовод.
Простой способ плетения луковой косы от садовода
- Прочный шпагат складываем в три раза, получая три нити в одну длину. Его длина будет зависеть от того, сколько лука вы планируете использовать. Как правило, в сложенном виде получается примерно более 50 см.
- Завязываем на одном конце веревки узелок.
- Оборачиваем этот конец веревки вокруг шейки одного лука, делая петельку.
- Далее действуем по той же системе, как завязываем косичку на волосах.
- Разделяем три нити, как при завязывании кос. К каждой из них прикладываем по головке лука и проплетаем с нитями луковые перья, как косы.
- Проплетаем несколько рядов и снова добавляем луковицу. Вплетаем ее в «луковые косы» и так далее.
Что посадить на свободные грядки
После сбора урожая лука лучше не оставлять грядки незасеянными, так как это негативно сказывается на состоянии почвы. Пустые участки быстро зарастают сорняками, а регулярная прополка приводит к истощению земли.
Специалист рекомендует посеять осенние сидераты, например, белую горчицу или рапс. Они успеют дать хорошую зеленую массу, а зеленые удобрения сделают грунт плодородным. Кроме того, на освободившихся грядках можно высеять зелень, морковь, свеклу или горох. Эти растения успеют созреть и дать урожай до наступления холодов.
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