Какой будет погода во второй половине августа

Вторая половина августа будет прохладной и дождливой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окончание месяца ознаменуется ежедневными дождями
Окончание месяца ознаменуется ежедневными дождями Фото:

Погода во второй половине августа будет прохладной и дождливой. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Ближайшие десять дней, примерно до 23 августа, погода будет неустойчивой, умеренно-прохладной, с частыми осадками. Дневные температуры будут примерно 18-21 градус, ночные — около 10-12 градусов», — сказала Шепоренко. Она добавила, что на остаток месяца погоду пока рассчитать затруднительно. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Погода во второй половине августа будет прохладной и дождливой. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Ближайшие десять дней, примерно до 23 августа, погода будет неустойчивой, умеренно-прохладной, с частыми осадками. Дневные температуры будут примерно 18-21 градус, ночные — около 10-12 градусов», — сказала Шепоренко. Она добавила, что на остаток месяца погоду пока рассчитать затруднительно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...