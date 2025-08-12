Какой будет погода во второй половине августа

Окончание месяца ознаменуется ежедневными дождями
Погода во второй половине августа будет прохладной и дождливой. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Ближайшие десять дней, примерно до 23 августа, погода будет неустойчивой, умеренно-прохладной, с частыми осадками. Дневные температуры будут примерно 18-21 градус, ночные — около 10-12 градусов», — сказала Шепоренко. Она добавила, что на остаток месяца погоду пока рассчитать затруднительно.
