В Челябинске на международном фестивале впервые покажут VR-фильмы о героях СВО

В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова с 4 по 6 сентября впервые пройдет международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». В программе — 14 фильмов о Донбассе, включая три премьеры, и уникальные VR-показы (виртуальная реальность — прим. ред) с эффектом полного погружения, сообщают в пресс-службе правительства региона.
«RT.Док: Время наших героев» объединит документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Наши кинозалы — это территория правды. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов», — передает пресс-служба.
В программе участвуют кинокартины из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фишкой фестиваля станет масштабная деловая сессия с участием бойцов СВО, журналистов-фронтовиков, создателей фильмов и других. Показы пройдут не только в Челябинске, но и в других городах области.
Проект уже побывал в 30 странах, где собирал полные залы несмотря на попытки срыва мероприятий. В Москве фестиваль «Время наших героев» состоялся четыре раза. Бесплатные билеты можно получить при регистрации на официальном сайте.
