ЕВРАЗ НТМК успешно прошел проверку Росаккредитации

Управление охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК успешно прошло углубленную экологическую аттестацию, подтвердив свою компетентность по результатам проверки Росаккредитации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«„ЕВРАЗ“ последовательно инвестирует в развитие и модернизацию лабораторной базы, а также повышение квалификации персонала. Внедрение новых методик исследований, освоение современного оборудования и участие в программах повышения квалификации позволяют специалистам лабораторий оставаться на передовой экологического мониторинга и контроля. Это гарантирует своевременное и точное выявление потенциальных экологических рисков и разработку эффективных мер по их устранению», — прокомментировал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.
Аттестация проводится раз в пять лет и включает комплексную оценку соответствия лабораторий международному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериям Минэкономразвития РФ. В ходе подготовки специалисты ЕВРАЗ НТМК разработали и представили полный пакет документов, а также подтвердили квалификацию по 112 методикам исследований. Помимо этого, предприятие получило разрешение на использование семи новых.
По информации предприятия, деятельность управления охраны природной среды не ограничивается контролем за соблюдением нормативов. Специалисты также участвуют в научно-исследовательских проектах, сотрудничают с научными организациями и внедряют новые технологии в области охраны окружающей среды.
