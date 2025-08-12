В ночь на 12 августа скончался бывший гендиректор «Уралкалия», а также экс-руководитель ПАО «Корпорация „ВСМПО-АВИСМА“ Дмитрий Осипов. Он был членом комитета по промполитике заксобрания в третьем созыве, избирался депутатом по округу №14. Коллеги по бизнесу и заксобранию выразили соболезнования родным и близким промышленника. И рассказали, что запомнили его как талантливого руководителя и неравнодушного человека.
«Внес значимый вклад в развитие экономики и законодательства Прикамья»
Спикер краевого парламента Валерий Сухих отмечает, что Дмитрий Осипов существенную часть своей жизни посвятил развитию российской промышленности. Он был «предан своему долгу, заслужил высокий авторитет среди коллег и остался в памяти опытным управленцем». По словам Сухих, на каждой из занимаемых должностей Осипов показывал свою высокую компетентность.
«Он внес значимый вклад в развитие экономики и законодательства Прикамья. В памяти он навсегда останется талантливым руководителем и неравнодушным депутатом, которого отличали трудоспособность и оптимизм. Светлые воспоминания о Дмитрии Васильевиче навсегда останутся в наших сердцах», — отметил спикер ЗС.
Первый заместитель председателя заксобрания Вячеслав Григорьев говорит, что запомнит Осипова как сильного и опытного руководителя, которого искренне уважали люди. «Честный и принципиальный человек», — рассказал депутат.
«Он умел находить решения в самых сложных ситуациях»
Дмитрия Васильевича глубоко уважали в деловых и общественно-политических кругах, отмечает депутат заксобрания Армен Гарслян. По его словам, трудовой пусть Осипова, руководство такими промышленными гигантами как «Уралкалий» и ВСМПО-АВИСМА, говорит сам за себя. Это был руководитель высочайшего класса.
«Я всегда ценил Дмитрия Васильевича не просто как коллегу, а как глубоко профессионального, мудрого и исключительно компетентного человека. Его подход к решению задач отличался стратегическим видением, ответственностью и настоящим неравнодушием к судьбе региона и его жителей. Он умел находить эффективные решения даже в самых сложных ситуациях, сочетая аналитический ум с практической хваткой», — рассказал Армен Гарслян.
«Он пользовался заслуженным уважением в отрасли и за ее пределами»
В соцсетях «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» отмечают, то Дмитрий Осипов внес значимый вклад в развитие развитие промышленности страны и самой компании. «Его профессионализм, решимость и стремление к высоким стандартам способствовали стабильности и развитию производства, а социальные проекты получили широкую поддержку среди заводчан, жителей Верхней Салды и Березников», — говорится в корпоративном telegram-канале «ВСМПО-чат».
Коллеги и партнеры отмечали его, как целеустремленного руководителя, умеющего сочетать стратегическое видение с вниманием к людям. Он пользовался заслуженным уважением в отрасли и за ее пределами.
«К нему всегда можно было обратиться за помощью»
Как ответственного депутата и серьезного руководителя запомнит Дмитрия Осипова руководитель фракции ЛДПР в ЗС Олег Постников. «Мне порой было проще обратиться за помощью к нему как руководителю „Уралкалия“, чем к администрации Соликамска того периода. Вопросы решались оперативно», — отметил он.
Олег Постников рассказал историю. Некогда к нему обратилась семья из Соликамска, где воспитывается шестеро детей. Отец семейства работал на «Уралкалии». Им необходим был вместительный автомобиль. Но взять кредит в банке не получалось, было слишком много финансовых обязательств. «Узнав о потребности в автомобиле, Дмитрий Васильевич моментально включился в решение проблемы», — отметил Постников.
Видео: telegram-канал «Парламент — Пермский край»
