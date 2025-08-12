ИИ показал, как могли бы выглядеть руководители застройщиков на строительных площадках

Искусственный интеллект примерил лидерам крупнейших девелоперов Тюмени рабочие профессии
Тюменский девелопер Илья Пискулин призвал своих коллег покинуть кабинеты и выйти в поля. URA.RU предложило ИИ представить руководителей крупнейших строительных компаний Тюмени на стройке в роли рабочих разных специальностей. Журналисты агентства понимают, что выражение Пискулина не надо воспринимать в буквальном смысле. Представленные ниже изображения — лишь плод фантазии и не имеют целью оскорбить кого-либо из участников.
