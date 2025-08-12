Лидеры ЕС сделали заявление по Украине за три дня до встречи Путина и Трампа

Все государства Европейского союза, за исключением Венгрии, выразили солидарность с Украиной накануне переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил отказ Будапешта поддержать соответствующее заявление тем, что представители ЕС не приглашены к участию в предстоящих переговорах.
«Путь к миру на Украине не может быть решен без участия Украины. Конструктивные переговоры могут вестись только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — сказано в документе лидеров ЕС.
Европейские участники подчеркнули в документе, что приветствуют усилия Трампа, направленные на прекращение военного противостояния между Россией и Украиной. Однако в тексте отмечается, что некие «международные границы не могут быть изменены силой».
Венгрия стала единственным государством ЕС, не поддержавшим позицию большинства. Лидер страны Виктор Орбан объяснил свое решение тремя причинами. Во-первых, лидеры ЕС пытаются предписывать условия переговоров, в которых не принимают участия; во-вторых, Евросоюз отстранен от процесса урегулирования; в-третьих, Европа должна выступить с инициативой проведения саммита Россия — ЕС по аналогии с ожидаемой встречей Путина и Трампа.
Встреча лидером ожидается 15 августа на Аляске. Трамп выразил надежды на переговоры. А президент Украины Владимир Зеленский неофициально допустил возможность замораживания конфликта на территории Украины.
