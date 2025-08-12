Лидеры ЕС сделали заявление по Украине за три дня до встречи Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главы ЕС решили продолжать помогать Украине
Главы ЕС решили продолжать помогать Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Все государства Европейского союза, за исключением Венгрии, выразили солидарность с Украиной накануне переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил отказ Будапешта поддержать соответствующее заявление тем, что представители ЕС не приглашены к участию в предстоящих переговорах.

«Путь к миру на Украине не может быть решен без участия Украины. Конструктивные переговоры могут вестись только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — сказано в документе лидеров ЕС.

Европейские участники подчеркнули в документе, что приветствуют усилия Трампа, направленные на прекращение военного противостояния между Россией и Украиной. Однако в тексте отмечается, что некие «международные границы не могут быть изменены силой».

Венгрия стала единственным государством ЕС, не поддержавшим позицию большинства. Лидер страны Виктор Орбан объяснил свое решение тремя причинами. Во-первых, лидеры ЕС пытаются предписывать условия переговоров, в которых не принимают участия; во-вторых, Евросоюз отстранен от процесса урегулирования; в-третьих, Европа должна выступить с инициативой проведения саммита Россия — ЕС по аналогии с ожидаемой встречей Путина и Трампа.

Встреча лидером ожидается 15 августа на Аляске. Трамп выразил надежды на переговоры. А президент Украины Владимир Зеленский неофициально допустил возможность замораживания конфликта на территории Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все государства Европейского союза, за исключением Венгрии, выразили солидарность с Украиной накануне переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил отказ Будапешта поддержать соответствующее заявление тем, что представители ЕС не приглашены к участию в предстоящих переговорах. «Путь к миру на Украине не может быть решен без участия Украины. Конструктивные переговоры могут вестись только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — сказано в документе лидеров ЕС. Европейские участники подчеркнули в документе, что приветствуют усилия Трампа, направленные на прекращение военного противостояния между Россией и Украиной. Однако в тексте отмечается, что некие «международные границы не могут быть изменены силой». Венгрия стала единственным государством ЕС, не поддержавшим позицию большинства. Лидер страны Виктор Орбан объяснил свое решение тремя причинами. Во-первых, лидеры ЕС пытаются предписывать условия переговоров, в которых не принимают участия; во-вторых, Евросоюз отстранен от процесса урегулирования; в-третьих, Европа должна выступить с инициативой проведения саммита Россия — ЕС по аналогии с ожидаемой встречей Путина и Трампа. Встреча лидером ожидается 15 августа на Аляске. Трамп выразил надежды на переговоры. А президент Украины Владимир Зеленский неофициально допустил возможность замораживания конфликта на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...