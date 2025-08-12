Можно ли отказаться от осмотра гинеколога в школе с 6 лет: ответ свердловского минздрава

Свердловский минздрав анонсировал осмотры на репродуктивное здоровье с 6 лет
В Минздраве объяснили необходимость осмотров на репродуктивное здоровье с детства
В школах Свердловской области с 1 сентября введут осмотры на репродуктивное здоровье с 6 лет. Советник замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова поспешила успокоить родителей — никто не будет заставлять проходить медосмотр и выгонять за отказ из школы, но проверка здоровья с самого детства в интересах самого ребенка.

«Нет у нас такого в законодательстве, что если ребенок не прошел осмотр, то он будет отстранен от занятий. Но я и призываю родителей к правильному пониманию, что отказываться [от осмотров] не нужно, нужно соглашаться и вместе с врачом решать вопросы, если они появляются», — рассказала Чадова в ходе пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, такие медосмотры помогут как можно раньше выявлять у подрастающего поколения хронические и врожденные заболевания, способные негативно повлиять на способность к зачатию, вынашиванию и рождению детей. Девочек будет осматривать гинеколог, мальчиков — уролог, андролог или хирург.

Также с 1 сентября в Свердловской области внедрен приказ о профилактических осмотрах. Нововведением становятся ежегодные осмотры уролога и гинеколога с 13 лет. При этом осмотры не связаны с ведением половой жизни учащимися, а направлены именно на профилактику и лечение заболеваний, которые в дальнейшем могут помешать созданию семьи, уточнила руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светлана Татарева.

Согласно исследованиям, современные подростки все чаще сталкиваются с нарушениями репродуктивной функции. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, в ходе профилактических медосмотров в России в 2024 году у 5% девочек и 4% мальчиков в возрасте 15–17 лет были обнаружены заболевания репродуктивной системы.

