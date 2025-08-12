На территории Магнитогорского металлургического комбината (ПАО "ММК", Челябинская область) регулярно украшают промышленные объекты муралами, граффити, фресками и арт-объектами. Часть композиций включена в туристический маршрут по промплощадке предприятия, сообщили в пресс-службе комбината.
"Яркие муралы, тематические граффити, символичные фрески и знаковые арт-объекты уверенно становятся частью промышленного ландшафта Магнитогорского металлургического комбината. Часть объектов включена в основные туристические маршруты по промплощадке комбината", — отметили в пресс-службе "ММК".
На территории комбината в разные годы появились различные арт-объекты, одним из которых стал граффити-коллаж, созданный из фотографий времен Великой Отечественной войны. Этот проект был преподнесен городу и предприятию в честь 75-летия Победы и выполнен челябинским стрит-арт-художником Тимуром Абдуллаевым и с его командой. Обыкновенная бетонная стена насосно-фильтровальной станции сортового цеха была преобразована ими в выразительный художественный объект.
Еще одна работа коллектива Абдуллаева посвящена корпоративной политике ПАО «ММК» — «Сохраняя традиции, движемся вперед». Этот мурал отражает историю легендарных толстолистовых станов «2350» и «4500», эвакуированных в годы войны из Запорожья и Мариуполя и продолжающих работать и сегодня.
После реконструкции в арт-объекты были преобразованы и некоторые здания промплощадки ММК. Благодаря современным световым решениям фасады административных комплексов газового и водоснабжающего цехов, а также центра технического обслуживания и ремонта приобрели новое визуальное звучание, позволяющее по-новому взглянуть на территорию предприятия в темное время суток.
В ходе реконструкции проходной №3, расположенной у остановки «Луговая», по решению руководства комбината ей был возвращен исторический облик. Все детали сооружения были воссозданы по архивным фотоматериалам. Обновленная проходная не только расширила возможности транспортного сообщения и благоустроила прилегающую зону, но и вновь стала частью промышленного и культурного наследия предприятия. Неподалеку, на фасаде здания архива ММК, размещен мурал с изображением доменщика, а на ремонтно-строительном цехе ОСК восстановлена советская фреска, входящая в число исторических объектов комбината.
Фасад нового цеха машиностроительной продукции ООО «Механоремонтный комплекс» был оформлен с учетом расширения выпуска импортозамещающей продукции. В июле 2025 года запуск цеха посетил президент РФ Владимир Путин. Ярко выраженная огненная вспышка на облицованных металлокассетами стенах, а также масштабная стеклянно-металлическая входная группа делают здание примером футуристической архитектуры.
На фасаде нового цеха стальных валков ЗАО «МЗПВ» размещено стилизованное изображение прокатного валка. Архитектура здания выполнена в духе промышленного минимализма, а дизайн фасадов был разработан специалистами челябинского агентства «Радар».
В 2025 году на кислородном производстве ММК появилась новая воздухоразделительная установка, внешнее оформление которой стало значимым элементом пром-арта. Художники компании «Раскрасим все!» из Санкт-Петербурга изобразили на колоннах и резервуарах масштабную композицию. Особое внимание привлекает мурал с изображением крупной золотой рыбки — этот образ символизирует экологическую и социальную ответственность предприятия, стремление к балансу между производством и окружающей средой. Концепция оформления была детально проработана специалистами управления информации и общественных связей ММК.
Все проекты по созданию арт-объектов на базе градообразующего предприятия реализуются при поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова и генерального директора Павла Шиляева. За каждым проектом стоят совместные усилия многочисленных специалистов.
Развитие промышленного искусства преследует не только эстетические цели, некоторые объекты выполняют прикладные функции, выступая визуальными ориентирами для навигации по территории завода. Они также способствуют формированию корпоративного имиджа, отражают ключевые этапы истории предприятия и достижения металлургов. Сами работники отмечают, что эстетическое оформление производственного пространства положительно влияет на рабочий настрой и способствует росту производительности труда. Более того, у сотрудников возникает стремление самостоятельно украшать свое рабочее пространство: так, вдохновившись муралом воздухоразделительной установки, коллектив стана «2350» ПТЛ самостоятельно изобразил на внутренней стене свою версию золотой рыбки.
