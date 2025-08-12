Археологи пустят пермяков на раскопки древнего городища в Чердыни

Камская археологическая экспедиция работает в Чердыни
Камская археологическая экспедиция работает в Чердыни

В Чердыни Пермского края археологи ведут раскопки на месте древнего Троицкого городища. В ближайшие пятницу и субботу они готовы не только рассказать всем желающим о своей работе, но показать найденные артефакты.

«На экскурсии расскажут про то, как и зачем археологи ведут раскопки, чем интересно Троицкое городище и про историю его археологического изучения, покажут только что найденные находки. Экскурсию ведет сотрудник Камской археологической экспедиции, директор Музея истории Пермского университета Мария Мингалева», — рассказали участники экспедиции.

Кроме экскурсий по раскопу 15-16 августа в Чердынском музее проведут лекции «Первые русские поселения на территории Северного Прикамья» и о том, какое место в истории Пермского края занимает медведь, который стал символом не только всего язычества местных коми-пермяков, но и символом региона. Вход на все мероприятия свободный, но требуется регистрация. Ссылки есть в группе Камской археологической экспедиции в соцсети «ВКонтакте».

