В Перми на ночном забеге выступит дуэт Боня и Кузьмич

В Перми 16 августа пройдут забег, велозаезд и ночная вечеринка в центре города
Пермский коллектив представит целое шоу
Пермский коллектив представит целое шоу

Центр Перми 16 августа 2025 года станет площадкой для спортивных и музыкальных мероприятий. В этот день здесь пройдут главные ночные соревнования города — забег и велозаезд «Темные ночи», которые объединят профессиональных спортсменов и поклонников активного образа жизни. Гостей и участников ждет развлекательная программа. В том числе шоу от Бони и Кузьмича. 

«Также запланирован концерт группы Rocky II, диджей-сет от Jenny Kooks, картинг на площадке ЭКСПО, открытый микрофон для желающих проявить вокальные способности. А также интерактивные флешмобы и розыгрыши призов», — рассказали URA.RU организаторы. 

Новичкам предлагается принять участие в забеге на 2 километра. Любителей ярких впечатлений организаторы приглашают на костюмированный забег на ту же дистанцию: участники могут проявить фантазию, выбрав оригинальные наряды, светящиеся элементы, блестки, супергеройские плащи и другие яркие аксессуары.

Для тех, кто готовится к Пермскому марафону, предусмотрены дистанции на 5 и 10 километров. Маршрут отличается самой прямой и быстрой трассой в городе, что предоставляет возможность проверить свою спортивную форму, поддержать высокий темп и установить личный рекорд. А любителей велосипедного спорта ждет вечерний велозаезд по центральным улицам города, которые на время проведения мероприятия будут закрыты для автотранспорта. На мероприятие необходима регистрация на официальном сайте. 

