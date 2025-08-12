Зеленский поручил упростить пересечение границы Украины для молодых людей

Зеленский предложил повысить возрастное ограничение на пересечение границы до 22 лет
Президент Украины Владимир Зеленский дал указание правительству упростить порядок пересечения госграницы для молодежи. Он предложил повысить возрастной порог до 22 лет, чтобы для украинцев не было дополнительных ограничений при выезде из страны.
«В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении», — заявил Зеленский. Информацию передает telegram-канал INSIDER UA.
