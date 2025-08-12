В ХМАО для производителей запустили кешбэк за продажи на маркетплейсах

Производители в Югре могут получить компенсацию части расходов за продажи товаров на маркетплейсах. Мера позволит снизить затраты на продвижение продукции в интернете, сообщили URA.RU в окружном фонде «Мой бизнес».
Программа поддержки появилась в конце прошлого года, а в 2025-м была переформатирована. «Получить поддержку могут исключительно производители товаров, зарегистрированные и ведущие производство в Югре. Предпринимателям, занимающимся перепродажей или оказанием услуг, эта мера поддержки недоступна», — пояснили в фонде.
В 2024 году кешбэк получили 35 югорских предпринимателей на общую сумму около пяти миллионов рублей. В этом году фонд снова принимает заявки. Производители с товарным знаком «Сделано в Югре!» могут вернуть до 80% расходов, без него — до 60%, но не более 300 тысяч рублей на одного заявителя.
«Фонд „Мой бизнес“ компенсирует затраты на комиссионные вознаграждения маркетплейсов, расходы на рекламу и продвижение товаров, а также затраты на логистику, включая доставку и временное хранение возвращенной продукции. Важно, что учитываются расходы, понесенные с 1 января 2024 года», —уточнили в фонде.
