Скандальный свердловский мэр принял присягу, ему пожелали терпения. Видео

В Березовском провели инаугурацию мэра Евгения Писцова
Заседание по выборам главы города Березовский. Березовский, писцов евгений
За Писцова проголосовала большая часть депутатов Фото:
Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024

В здании администрации Березовского (Свердловская область) 12 августа состоялась инаугурация мэра Евгения Писцова. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Для него это уже четвертая присяга.

«Я, Писцов Евгений Рудольфович, вступая в должность главы Березовского муниципального округа, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей Березовского муниципального округа», — написал победивший на выборах мэра. Он поблагодарил коллег за поддержку.

На инаугурации присутствовал замгубернатора Алексей Шмыков. Березовский он назвал «во многом многогранным и уникальным», пожелав команде администрации, думы и местных предприятий сделать город еще лучше. «Все у нас получится», — заключил чиновник.

За Писцова проголосовали 16 из 18 депутатов. Что именно он возглавит город, URA.RU анонсировало 29 июля. Переизбрание Писцову далось тяжело — депутаты, с которыми у мэра разногласия, категорически отказывались его поддерживать. Полномочия Писцова истекли еще прошлой осенью, тогда же и должен был состояться конкурс. Но его переносили несколько раз. Голосование в итоге состоялось в феврале, но победил не Писцов, а технический кандидат — супруга его водителя Юлия Маслакова, чиновница городской администрации. Принимать присягу она отказалась, был объявлен новый конкурс.

В повторном конкурсе депутаты согласились проголосовать за Писцова, потому что команда губернатора предложила компромисс — в скором будущем он перейдет в правительство. Возможно даже после выборов губернатора в сентябре, когда будет формироваться новое правительство. Два источника URA.RU говорили, что Писцова якобы рассматривают на пост замминистра одного из ведомств. Однако сам Писцов опровергает такой расклад событий. Все новости по теме — в сюжете агентства.

