Захарова напомнила неудобную правду про Зеленского накануне переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевские власти сначала отказывались забирать с фронта тела своих погибших военных, предложенные Россией для передачи, а теперь не хотят принимать и живых пленных бойцов. Таким образом она прокомментировала петицию, которую подписали одна тысяча военнопленных Украины и адресовала президенту Владимиру Зеленскому.
«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, невымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны. Не нужны были тела погибших украинцев. Только под давлением мировой общественности забрали, когда народы вздрогнули от такой дичи. Теперь не забирают живых», — написала Захарова в telegram-канале.
По ее словам, пропагандисты и активисты из Киева в этой ситуации молчат, осознавая, что их могут отправить на боевые задания. При этом не гарантируется вернутся они живыми или нет.
В петиции на 19 страницах пленные призывают президента Украины начать «честные обмены», а не выбирать по 50—100 «особых» человек в месяц, передает RT. Также издание запустило сайт, на котором собрало информация обо всех указанных военнопленных.
