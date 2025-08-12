Лавров обсудил с Рубио скорую встречу Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров поговорил с американским коллегой перед саммитом Трампа и Путина
Лавров поговорил с американским коллегой перед саммитом Трампа и Путина Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили предстоящий саммит между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщили в российском МИД. 

«Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России В. В. Путина и президента США Д. Трампа», — говорится в сообщении министерства. Обе стороны в ходе разговора подтвердили настрой на достижения успеха в беседе лидеров. 

Сегодня и российский лидер провел телефонный разговор с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе этого Путин выразил признательность Северной Корее за содействие в освобождении Курской области от бойцов ВСУ. Он также отметил храбрость и самоотверженность, проявленные северокорейскими военными. Руководители обеих стран подтвердили стремление к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать личные контакты в будущем, передает 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили предстоящий саммит между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщили в российском МИД.  «Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России В. В. Путина и президента США Д. Трампа», — говорится в сообщении министерства. Обе стороны в ходе разговора подтвердили настрой на достижения успеха в беседе лидеров.  Сегодня и российский лидер провел телефонный разговор с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе этого Путин выразил признательность Северной Корее за содействие в освобождении Курской области от бойцов ВСУ. Он также отметил храбрость и самоотверженность, проявленные северокорейскими военными. Руководители обеих стран подтвердили стремление к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать личные контакты в будущем, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...