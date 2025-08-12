Люксовый автомобиль пермской инвестиционной компании будет продан на торгах

Стоимость машины превышает 1,3 млн рублей
Конкурсный управляющий пермского ООО «Витус инвестиции» после оценки выявленного имущества компании получил разрешение на реализацию автомобиля класса люкс. Эта информация размещена на портале «Федресурс».

«ООО получило право на реализацию Lexus ES350 черного цвета 2011 года выпуска. Рыночная стоимость движимого актива — 1,35 млн рублей», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Оценка была проведена в рамках процедуры реализации имущества должника. Общество находится в процедуре банкротства с 2020 года. Компания входила в состав группы «Витус», специализировавшейся на рынке ценных бумаг и привлечении активов физических и юридических лиц.

В июле 2018 года Центробанк России отозвал у головной структуры группы — инвестиционной компании «Витус» — лицензию за совершение операций, связанных с манипулированием рынком. После этого большинство компаний группы столкнулись с финансовыми трудностями, что впоследствии привело к возбуждению дел о несостоятельности и началу конкурсного производства.

