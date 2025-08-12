12 августа 2025

Челябинцам за копейки предложили перламутровый BMW и нырнувший Mercedes. Фото

В Челябинске на торги выставили автомобили BMW и Mercedes должников
Немецкие иномарки выставили на аукцион
Немецкие иномарки выставили на аукцион Фото:

В Челябинской области выставили на торги элитные автомобили — седан BMW в эксклюзивном зеленом цвете и внедорожник Mercedes после гидроудара по ценам значительно ниже рыночных. Иномарки продаются за 1,6 млн и 850 тысяч рублей соответственно. Лоты реализуются в рамках процедуры банкротства. Соответствующая информация размещена на портале «Торги России».

«Легковой автомобиль (седан), BMW 523i; год изготовления ТС: 2011 г.; цвет кузова: зеленый; мощность двигателя, л.с.: 205; рабочий объем двигателя, куб. см: 2497», — говорится в описании на электронной площадке.

Стартовая цена лота составляет 1 643 750 рублей. Машина принадлежит Мухаммадкариму Эгамову, в отношении которого проводится процедура банкротства.

Еще одним лотом реализуется внедорожник Mercedes-Benz ML 350 2007 года выпуска черного цвета с двигателем мощностью 272 лошадиные силы. Машина выставлена на торги за 850 тысяч рублей. Согласно акту дефектовки, иномарка получила серьезные технические повреждения из-за гидроудара: выявлены загибы шатунов, задиры в цилиндрах, а также трещина на шейке коленвала и блоке цилиндров. В результате аварии машина нуждается в капитальном ремонте.

Оба автомобиля реализуются в формате открытого аукциона, в рамках секции «Банкротство». Потенциальные покупатели должны подать заявки до окончания приема: по BMW — до 18 августа, по Mercedes — до 15 августа 2025 года.

Как сообщало URA.RU ранее, в январе 2025 года в Челябинске легковые автомобили Mercedes предлагали приобрести за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки также выставили на продажу как изъятое имущество посредством открытых аукционов. 

Зеленый BMW продают за 1,6 млн рублей
Зеленый BMW продают за 1,6 млн рублей
Фото:
Mercedes требует восстановления
Mercedes требует восстановления
Фото:

