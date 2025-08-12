В Челябинской области выставили на торги элитные автомобили — седан BMW в эксклюзивном зеленом цвете и внедорожник Mercedes после гидроудара по ценам значительно ниже рыночных. Иномарки продаются за 1,6 млн и 850 тысяч рублей соответственно. Лоты реализуются в рамках процедуры банкротства. Соответствующая информация размещена на портале «Торги России».
«Легковой автомобиль (седан), BMW 523i; год изготовления ТС: 2011 г.; цвет кузова: зеленый; мощность двигателя, л.с.: 205; рабочий объем двигателя, куб. см: 2497», — говорится в описании на электронной площадке.
Стартовая цена лота составляет 1 643 750 рублей. Машина принадлежит Мухаммадкариму Эгамову, в отношении которого проводится процедура банкротства.
Еще одним лотом реализуется внедорожник Mercedes-Benz ML 350 2007 года выпуска черного цвета с двигателем мощностью 272 лошадиные силы. Машина выставлена на торги за 850 тысяч рублей. Согласно акту дефектовки, иномарка получила серьезные технические повреждения из-за гидроудара: выявлены загибы шатунов, задиры в цилиндрах, а также трещина на шейке коленвала и блоке цилиндров. В результате аварии машина нуждается в капитальном ремонте.
Оба автомобиля реализуются в формате открытого аукциона, в рамках секции «Банкротство». Потенциальные покупатели должны подать заявки до окончания приема: по BMW — до 18 августа, по Mercedes — до 15 августа 2025 года.
Как сообщало URA.RU ранее, в январе 2025 года в Челябинске легковые автомобили Mercedes предлагали приобрести за цены от 13 тысяч рублей. Иномарки также выставили на продажу как изъятое имущество посредством открытых аукционов.
