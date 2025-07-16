Лимитированный и мощный: в Челябинске продают уникальный правительственный автомобиль

В Челябинске выставлен на продажу редкий представительский автомобиль советской эпохи — ГАЗ-14 «Чайка» 1983 года выпуска. Ранее на таких седанах передвигались члены Политбюро ЦК КПСС. Стоимость уникального транспортного средства составляет 1,4 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«ГАЗ-14 „Чайка“, комплектный автомобиль, номер кузова 399. Под реставрацию, документы в порядке, есть запчасти в придачу, родной приемник с пультом», — говорится на сайте «Авито».
Как отметил автор объявления, машина с пробегом 85 тысяч километров окрашена в черный цвет и находится в заводской краске. За всю историю эксплуатации у автомобиля было два владельца по паспорту транспортного средства. Продаваемая «Чайка» оснащена автоматической коробкой передач, объем двигателя составляет 5,5 литра, а мощность — 220 лошадиных сил.
Ранее на автомобилях этой марки ездили члены Политбюро ЦК КПСС и высшие должностные лица СССР. ГАЗ-14 выпускался ограниченным тиражом с 1977 по 1988 год и использовался исключительно для обслуживания государственных структур.
Как сообщало URA.RU ранее, в Чебаркуле выставили на продажу ГАЗ 69. Автомобиль с пробегом в 150 тысяч километров, который является одним из первых советских внедорожников, продают за 250 тысяч рублей.
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