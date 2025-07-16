16 июля 2025

Лимитированный и мощный: в Челябинске продают уникальный правительственный автомобиль

В Челябинске продают ГАЗ-14 «Чайку» за 1,4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За 11 лет было изготовлено 1114 экземпляров ГАЗ-14
За 11 лет было изготовлено 1114 экземпляров ГАЗ-14 Фото:

В Челябинске выставлен на продажу редкий представительский автомобиль советской эпохи — ГАЗ-14 «Чайка» 1983 года выпуска. Ранее на таких седанах передвигались члены Политбюро ЦК КПСС. Стоимость уникального транспортного средства составляет 1,4 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

 «ГАЗ-14 „Чайка“, комплектный автомобиль, номер кузова 399. Под реставрацию, документы в порядке, есть запчасти в придачу, родной приемник с пультом», — говорится на сайте «Авито».

Как отметил автор объявления, машина с пробегом 85 тысяч километров окрашена в черный цвет и находится в заводской краске. За всю историю эксплуатации у автомобиля было два владельца по паспорту транспортного средства. Продаваемая «Чайка» оснащена автоматической коробкой передач, объем двигателя составляет 5,5 литра, а мощность — 220 лошадиных сил.  

Ранее на автомобилях этой марки ездили члены Политбюро ЦК КПСС и высшие должностные лица СССР. ГАЗ-14 выпускался ограниченным тиражом с 1977 по 1988 год и использовался исключительно для обслуживания государственных структур.

Как сообщало URA.RU ранее, в Чебаркуле выставили на продажу ГАЗ 69. Автомобиль с пробегом в 150 тысяч километров, который является одним из первых советских внедорожников, продают за 250 тысяч рублей.

Автомобиль с пробегом 85 тысяч километров находится в Челябинске
Автомобиль с пробегом 85 тысяч километров находится в Челябинске
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В Челябинске выставлен на продажу редкий представительский автомобиль советской эпохи — ГАЗ-14 «Чайка» 1983 года выпуска. Ранее на таких седанах передвигались члены Политбюро ЦК КПСС. Стоимость уникального транспортного средства составляет 1,4 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.  «ГАЗ-14 „Чайка“, комплектный автомобиль, номер кузова 399. Под реставрацию, документы в порядке, есть запчасти в придачу, родной приемник с пультом», — говорится на сайте «Авито». Как отметил автор объявления, машина с пробегом 85 тысяч километров окрашена в черный цвет и находится в заводской краске. За всю историю эксплуатации у автомобиля было два владельца по паспорту транспортного средства. Продаваемая «Чайка» оснащена автоматической коробкой передач, объем двигателя составляет 5,5 литра, а мощность — 220 лошадиных сил.   Ранее на автомобилях этой марки ездили члены Политбюро ЦК КПСС и высшие должностные лица СССР. ГАЗ-14 выпускался ограниченным тиражом с 1977 по 1988 год и использовался исключительно для обслуживания государственных структур. Как сообщало URA.RU ранее, в Чебаркуле выставили на продажу ГАЗ 69. Автомобиль с пробегом в 150 тысяч километров, который является одним из первых советских внедорожников, продают за 250 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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