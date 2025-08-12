В лесах Свердловской области умельцы обнаружили места, где от грибов нет прохода. Только с одного пролеска собрали 18 ведер. Своим невероятным уловом грибники делятся в социальных сетях.
«В итоге с одного пролеска собрали 18 ведер втроем. Кое-как растолкали в машине. Не спрашивайте куда нам столько, семья у нас большая, всем все развезли, себе оставили четыре ведра», — рассказал женщина в сообществе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте».
Ранее жители Свердловской области уже сообщали о необычно богатом урожае грибов, включая находки белых грибов и подберезовиков огромного размера в лесах под Нижним Тагилом. После дождей грибники отмечали, что грибы попадались не только в больших количествах, но и отличались крупными размерами и чистотой. Тогда местные жители также делились фотографиями и рассказывали, что запасов хватит на всю зиму.
