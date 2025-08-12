Слонов не будет, но появятся другие животные: в пермском зоопарке раскрыли ближайшие планы

В Пермском зоопарке по улице Свиязева отказались от идеи приобрести слонов, зато на территории уже точно появится вольер для зебр и жирафов. Об этом рассказала директор учреждения Юлия Шитова.
«Мы это обязательно сделаем — построим жирафятник и заселим его жирафами и зебрами. А слоновник на территории зверинца не появится», — объяснила собеседница «КП-Пермь». От слонов отказались из-за климата и новых правил содержания этих животных.
Участок, куда изначально хотели заселять слонов, планируют использовать для семейного отдыха и прогулок. Коллекция видов в ближайшее время пополнится гиенами и гиеновидными собаками, осенью привезут овцебыков — за ними специально снарядят экспедицию. По мере готовности вольеров будут перевезены ибисы и красные фламинго, объяснила Шитова.
Новый зоопарк открылся для посетителей 7 августа. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что пермский зоосад — лучший в России. А о том, с каким ощущением дети прогуливаются по территории — узнаете из публикации URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!