12 августа 2025

Слонов не будет, но появятся другие животные: в пермском зоопарке раскрыли ближайшие планы

В новом Пермском зоопарке построят вольер для зебр и жирафов
Коллекция зоопарка будет регулярно пополняться
Коллекция зоопарка будет регулярно пополняться Фото:

В Пермском зоопарке по улице Свиязева отказались от идеи приобрести слонов, зато на территории уже точно появится вольер для зебр и жирафов. Об этом рассказала директор учреждения Юлия Шитова.

«Мы это обязательно сделаем — построим жирафятник и заселим его жирафами и зебрами. А слоновник на территории зверинца не появится», — объяснила собеседница «КП-Пермь». От слонов отказались из-за климата и новых правил содержания этих животных.

Участок, куда изначально хотели заселять слонов, планируют использовать для семейного отдыха и прогулок. Коллекция видов в ближайшее время пополнится гиенами и гиеновидными собаками, осенью привезут овцебыков — за ними специально снарядят экспедицию. По мере готовности вольеров будут перевезены ибисы и красные фламинго, объяснила Шитова.

Новый зоопарк открылся для посетителей 7 августа. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что пермский зоосад — лучший в России. А о том, с каким ощущением дети прогуливаются по территории — узнаете из публикации URA.RU.

Расскажите о новости друзьям

Расскажите о новости друзьям
