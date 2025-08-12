Манагуа намерена расширить сотрудничество с Россией, установив торговые отношения с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Представители республики Никарагуа готовы посетить новые регионы РФ для налаживания экономических связей. Об этом заявил глава МИД страны Вальдрак Джентске.
«Никарагуа готова направить делегации для установления контактов и расширения сотрудничества с новыми регионами РФ. Мы рассматриваем возможность экспорта в эти области нашей продукции — кофе и тропических фруктов», — процитировали Джентске «Известия». В то же время, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области интересны для Манагуа в плане металлургии, судостроения, переработки сельскохозяйственной продукции и производства зерновых культур.
По сведениям издания, Никарагуа уже активно взаимодействует с РФ как на государственном, так и на муниципальном уровнях. Работа по этим направлениям может стать основой для взаимовыгодного сотрудничества.
Как сообщало URA.RU ранее, власти Никарагуа официально признали Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов Российской Федерации. Об этом говорится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо.
