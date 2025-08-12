12 августа 2025

Никарагуа начнет торговать с Новороссией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Республика заинтересована поставлять кофе в новые регионы РФ
Республика заинтересована поставлять кофе в новые регионы РФ Фото:

Манагуа намерена расширить сотрудничество с Россией, установив торговые отношения с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Представители республики Никарагуа готовы посетить новые регионы РФ для налаживания экономических связей. Об этом заявил глава МИД страны Вальдрак Джентске.

«Никарагуа готова направить делегации для установления контактов и расширения сотрудничества с новыми регионами РФ. Мы рассматриваем возможность экспорта в эти области нашей продукции — кофе и тропических фруктов», — процитировали Джентске «Известия». В то же время, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области интересны для Манагуа в плане металлургии, судостроения, переработки сельскохозяйственной продукции и производства зерновых культур.

По сведениям издания, Никарагуа уже активно взаимодействует с РФ как на государственном, так и на муниципальном уровнях. Работа по этим направлениям может стать основой для взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало URA.RU ранее, власти Никарагуа официально признали Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов Российской Федерации. Об этом говорится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Манагуа намерена расширить сотрудничество с Россией, установив торговые отношения с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Представители республики Никарагуа готовы посетить новые регионы РФ для налаживания экономических связей. Об этом заявил глава МИД страны Вальдрак Джентске. «Никарагуа готова направить делегации для установления контактов и расширения сотрудничества с новыми регионами РФ. Мы рассматриваем возможность экспорта в эти области нашей продукции — кофе и тропических фруктов», — процитировали Джентске «Известия». В то же время, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области интересны для Манагуа в плане металлургии, судостроения, переработки сельскохозяйственной продукции и производства зерновых культур. По сведениям издания, Никарагуа уже активно взаимодействует с РФ как на государственном, так и на муниципальном уровнях. Работа по этим направлениям может стать основой для взаимовыгодного сотрудничества. Как сообщало URA.RU ранее, власти Никарагуа официально признали Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов Российской Федерации. Об этом говорится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...