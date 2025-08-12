12 августа 2025

Правящая партия Грузии опубликовала ролик с кадрами Украины

В Грузии призвали голосовать за мирное развитие страны
В Грузии призвали голосовать за мирное развитие страны

Правящая партия «Грузинская мечта» опубликовала предвыборный ролик, в котором показаны кадры разрушений на территории Украины. Видео размещено в паблике партии в соцсети.

«На видео показаны разрушения на Украине в ходе военного конфликта с надписью — „Нет войне“. С другой стороны идут цветные кадры жизни в Грузии и подпись „Выбирай мир“, — отмечается в ролике.

Партия «Грузинская мечта» была создана в 2011 году, ее основателем стал бизнесмен Бидзина Иванишвили. До этого он более 20 лет был владельцем банка «Российский кредит», участвовал во многих других проектах. Признан самым богатым человеком Грузии по версии Forbes — его состояние оценивалось почти в пять миллиардов долларов. После создания партии Иванишвили то уходил из нее, то снова возвращался.

