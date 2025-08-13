В Волгограде беспилотник упал на крышу жилого дома

В Волгограде на крышу жилого дома упали обломки БПЛА
БПЛА упал на крышу здания
Обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Об этом  сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской.  Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — заявил Андрей Бочаров в telegram-канале администрации региона.

По данным региональных властей, на место происшествия прибыли экстренные службы, спасатели и представители городских служб. Специалисты обследуют здание на предмет возможных повреждений кровли и инженерных коммуникаций. Информация о пострадавших не поступала.

