Во время атаки обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Волгограде: онлайн-трансляция

Обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде
БПЛА атаковали Россию
БПЛА атаковали Россию Фото:

Российский регион был атакован украинскими беспилотниками. В результате уничтожения одного из них обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде. Местных жителей эвакуируют. О пострадавших не сообщается. URA.RU ведет прямую трансляцию атак БПЛА на Россию.

05:20 Губернатор региона Андрей Бочаров поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома на улице Ополченской. Там идет ликвидация последствий падения обломков украинского беспилотника.

04:50 Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области, обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, жильцов эвакуируют, рассказал губернатор Андрей Бочаров. По предварительной информации, повреждений здания, а также пострадавших нет. Специалисты оперативных служб эвакуируют жителей дома, чтобы саперы могли обследовать место падения обломков.

