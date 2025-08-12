12 августа 2025

Житель ХМАО потерял крупную сумму денег при покупке контейнера онлайн

Мужчина хотел купить морской сухогрузочный контейнер онлайн
Мужчина хотел купить морской сухогрузочный контейнер онлайн Фото:

Житель Ханты-Мансийска стал жертвой интернет-мошенников, потеряв более 171 тысячи рублей при попытке приобрести морской контейнер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО на официальном сайте ведомства.

«Установлено, что потерпевший, посредством сети интернет, обнаружил объявление о реализации морского сухогрузочного контейнера. В ходе переговоров с неустановленным лицом, представившимся продавцом, заявитель заключил договор купли-продажи, предусматривающий 100% предоплату», — сказано в сообщении ведомства. Получив оплату 171 000 рублей, продавец исчез.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск преступников, им грозит до шести лет лишения свободы.

