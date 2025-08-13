Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил 12-километровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 12 километров, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В связи с этим уровень авиационной опасности для воздушных судов вновь повышен до максимального — «красного».
«Код авиационной опасности на Ключевском вновь сменился на „Красный“ Вулкан в очередной раз выбросил пепловый столб, теперь на высоту 12 километров», — говорится в telegram-канале ведомства.
В МЧС сообщили, что облако пепла движется в южном направлении. Под угрозой распространения шлейфа оказываются населенные пункты сразу нескольких округов — Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского, а также Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов.
В ведомстве напомнили, что при выпадении пепла жителям рекомендуется плотно закрыть окна и двери, ограничить выходы на улицу и использовать защитные маски или респираторы при необходимости покинуть дом. Специалисты также советуют не вносить одежду, в которой находились вне помещения во время пеплопада, внутрь жилых помещений. В случае возникновения экстренных ситуаций можно обратиться по единому номеру 112.
Вулкан Ключевской расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он является одним из самых активных в Евразии. Его извержение продолжается с 31 июля после землетрясения, произошедшего на Камчатке днем ранее. В текущем году он уже несколько раз проявлял повышенную активность. Например, 9 августа вулкан выбросил столб пепла на высоту 11,5 километра.
