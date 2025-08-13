Завершено следствие по делу экс-мэра Сочи и его жены

Следствие завершило расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Следователи объявили об окончании следственных действий Алексею и Янине Копайгородским, ее помощнику Пасунько, а также их защитникам. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в окончательной редакции», — заявил источник ТАСС. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты начнут изучать материалы расследования.
Копайгородский ушел в отставку с поста мэра Сочи в мае 2024 года и был задержан в сентябре по подозрению в хищении бюджетных средств. В МВД сообщили, что он получил взятку в 43 миллиона рублей через свою супругу от сочинского предпринимателя в обмен на покровительство для бизнеса.
По данным следствия, супруги Копайгородские получили взятки от крупных застройщиков Краснодарского края, а также имущественные выгоды и услуги от предпринимателей Сочи. В частности, на средства, полученные незаконным путем, бывший мэр и его супруга приобрели через подставных лиц дом и участок по заниженной цене, а также оформили на знакомых четыре квартиры. Кроме того, один из бизнесменов провел благоустройство прилегающей к дому территории и выполнил строительные работы, закупив для семьи Копайгородских предметы быта.
Следствие также установило, что четвертый застройщик передал через посредников бывшему градоначальнику более 20 миллионов рублей. Все взяткодатели, по информации правоохранителей, рассчитывали на получение выгодных контрактов с администрацией Сочи и другими муниципалитетами региона благодаря служебному положению Копайгородского. Экс-мэр Сочи обвиняется в присвоении, получении взятки и легализации средств, а его супруга — в пособничестве и посредничестве во взяточничестве, передает РАПСИ.
В результате расследования проведены десятки обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Изъяты наличные средства, ценные вещи, документы. На имущество и счета Копайгородских наложены обеспечительные меры. Никто из фигурантов по-прежнему не признает своей вины. В марте жену Копайгородского перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.
