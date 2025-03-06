Суд ужесточил наказание жене экс-мэра Сочи Копайгородского

Супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину за «давление на свидетелей» по уголовному делу о растрате перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Решение вынес Мещанский суд Москвы.
«Суд перевел из-под домашнего ареста в СИЗО супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Следствие просило отправить ее в СИЗО, поскольку она оказала давление на свидетеля по уголовному делу», — передает РИА Новости. Отмечается, что Янина арестована до 17 мая.
Суд прошел в закрытом режиме. Ей инкриминируют давление на свидетелей в деле о хищении земель на 3,7 млн рублей. Вместе со своим мужем она обвиняется в коррупции и получении взятки в 43 млн рублей. Дела против них возбудили осенью 2024 года. Сам Алексей Копайгородский был задержан в зоне СВО по подозрению в создании организованной преступной группы.
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