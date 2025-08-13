Кому доступен региональный маткапитал и как его получить

В России оформить региональный материнский капитал можно через органы социальной защиты или МФЦ. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Оформление проходит через органы социальной защиты или МФЦ с подачей заявления и полного пакета документов», — заявил Говырин. Его слова приводит RT.
Он отметил, что региональный материнский капитал является универсальной мерой поддержки, устанавливаемой субъектами РФ. По словам Говырина, эта помощь предоставляется при рождении или усыновлении второго и последующих детей и может быть использована на улучшение жилищных условий, в том числе для погашения ипотеки, оплату образования, формирование пенсионных накоплений матери, а также на приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью.
Он уточнил, что такая программа действует в ряде регионов: Башкортостане, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе, Владимирской, Ростовской и Ивановской областях. Условия получения зависят от региона и включают гражданство РФ, проживание в субъекте и рождение ребенка после определенной даты. Средства направляются только на целевые нужды и не выдаются наличными. Размер выплат варьируется — от нескольких тысяч до более 600 тысяч рублей.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее срок рассмотрения заявления на использование материнского капитала с 10 до пяти рабочих дней. Если для принятия решения требуются дополнительные документы, срок сократится с 20 до 12 рабочих дней. Мишустин подчеркнул, что важно уделять больше времени детям, а не бумажной работе, передает РАПСИ.
